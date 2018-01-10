"Реал" заинтересовался вингером ПСЖ

Теги реал мадридваленсияпсжгонсалу гедеш

"Реал" заинтересовался вингером ПСЖМадридский "Реал" заинтересовался вингером французского ПСЖ Гонсалу Гедешем, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Валенсии".

Как информирует AS, королевский клуб может предпринять попытки подписать 21-летнего португальца уже следующим летом, помешав тем самым "летучим мышам" заполучить игрока на постоянной основе. Ранее парижане уже установили цену за футболиста в размере 40 миллионов евро, однако вполне вероятно, что интерес "сливочных" приведет "красно-синих" к ее пересмотру в сторону увеличения.

В нынешнем сезоне Гедеш забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за "Валенсию".

Напомним, Азар дал согласие на переход в "Реал". | soccernews.ru

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