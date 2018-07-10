"Реал" заинтересовался вратарем-открытием ЧМ

Теги реал мадридэвертонджордан пикфорданглия

"Реал" заинтересовался вратарем-открытием ЧММадридский "Реал" определил нового кандидата на усиление своей вратарской позиции, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в сферу интересов королевского клуба попал голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд. Внимание к себе 24-летний вратарь "ирисок" привлек своим выступлением в составе сборной Англии на Чемпионате Мира в России, где он в пяти матчах пропустил 4 гола.

Напомним, Бэйл готов остаться в "Реале". | soccernews.ru

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