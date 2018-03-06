"Реал" заинтересовался защитником "Атлетико"

Теги реал мадридатлетико мадридхосе мария хименес

"Реал" заинтересовался защитником "Атлетико"Мадридский "Реал" заинтересовался защитником "Атлетико" Хосе Марией Хименесом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе готовы рассмотреть вопрос о приобретении 23-летнего бека "матрасников" по окончанию текущего сезона. Ожидается, что "сливочные" вполне могут выложить за уругвайца 60 миллионов евро, которые равняются сумме отступных за игрока.

Напомним, "Реал" определил альтернативу Неймару. | soccernews.ru

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