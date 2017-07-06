"Реал" заинтересовался защитником, которого долгое время "ведет" "Барселона"

Теги барселонареал мадридпалмейрасйерри мина

"Реал" заинтересовался защитником, которого долгое время "ведет" "Барселона"Мадридский "Реал" заинтересовался защитником бразильского "Палмейраса" Йерри Миной, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб рассматривает 22-летнего бека в качестве вероятной замены Пепе, который уже покинул команду. Несмотря на то, что колумбийцем также уже долгое время интересуется каталонская "Барселона", "сливочные" вполне могут предпринять попытки заполучить перспективного футболиста.

Напомним, Перес намерен оставить "Барселону" без усилений в центр поля. | soccernews.ru

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