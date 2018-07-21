"Реал" заинтересовался защитником сборной Англии

Мадридский "Реал" заинтересовался защитником "Лестера" Харри Магуайром, информирует OK Diario.

По сведениям источника, кандидатуру для подписания 25-летнего бека "лис" продвигает лично новоиспеченный главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги. Интерес к себе футболист привлек своим выступлением в составе сборной Англии на Чемпионате Мира в России.

В прошлом сезоне Магуайр забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за "Лестер".