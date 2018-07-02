"Реал" заинтересовался защитником сборной Франции

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"Реал" заинтересовался защитником сборной ФранцииМадридский "Реал" заинтересовался защитником сборной Франции Бенжаменом Паваром, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 22-летний бек "Штутгарта" привлек внимание королевского клуба своим выступлением на Чемпионате Мира в России, где он сумел отметиться забитым мячом в ворота национальной команды Аргентины. В подписании француза заинтересован лично новоиспеченный главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги.

Напомним, Роналду отклонил предложение "Реала" о повышении ему оклада. | soccernews.ru

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