Мадридский "Реал" заинтересовался защитником сборной Франции Бенжаменом Паваром, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 22-летний бек "Штутгарта" привлек внимание королевского клуба своим выступлением на Чемпионате Мира в России, где он сумел отметиться забитым мячом в ворота национальной команды Аргентины. В подписании француза заинтересован лично новоиспеченный главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги.

Напомним, Роналду отклонил предложение "Реала" о повышении ему оклада. | soccernews.ru