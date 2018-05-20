"Реал" заинтересовался звездой Бундеслиги

Мадридский "Реал" заинтересовался вингером леверкузенского "Байера" Леоном Бэйли, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе всерьез рассматривается вопрос о приобретении 20-летнего игрока "аптекарей" ближайшим летом. За ямайца "сливочные" готовы будут заплатить 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бэйли забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за "Байер".

Напомним, Роналду сообщил свою позицию "Реалу" по возможному трансферу Левандовски. | soccernews.ru