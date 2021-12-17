"Реал" заинтересован в двух хорватских талантах
Фото: инстаграм Гвардиола/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" ищет варианты для усиления состава молодыми футболистами для укрепления будущего клуба.
Как сообщает журналист-инсайдер Серхио Сантос, королевский клуб следит за 23-летним хорватским хавбеком "Ренна" Ловро Майером.
По информации источника, также испанский гранд держит в поле зрения защитника сборной Хорватии и "РБ Лейпцига" Йошко Гвардиола.
Следующий матч "Реал" проведет в Ла Лиги, где в рамках 18-го тура сыграет с "Кадисом" на своем поле. Начало встречи запланировано на воскресенье на 23:00 (мск).
Также не пропустите: Хави высказался о возможном трансфере Холанда. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Реал" заинтересован в двух хорватских талантах
-
Ряд топ-клубов Европы заинтересованы в шведском таланте
-
"Краснодар" хочет подписать нового нападающего
-
Черчесов может возглавить чемпиона Венгрии
-
На Икарди и его супругу Ванду Нару подали в суд
-
Хави высказался о возможном трансфере Холанда
-
Глушаков хотел бы выпить с Путиным
-
Райола хочет устроить своего клиента в ПСЖ
-
Гринвуд может покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду
-
2
Гендиректор "Спартака" назвал обновлённые задачи команды на сезон
-
Гасперини указал на проблемы Миранчука в "Аталанте"
-
СМИ узнали причину срыва перехода Маноласа в "Зенит" в 2019 году
-
Кавани готов расторгнуть контракт с "Манчестер Юнайтед" ради "Барселоны"
-
Южноамериканские сборные будут играть в Лиге Наций: подробности
-
Ваноли рассказал, каким он хочет сделать "Спартак"
-
Клубы АПЛ на следующей неделе обсудят кризис в лиге из-за COVID-19
-
Агент Фукса прокомментировал будущее бразильца в ЦСКА
-
"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для шведского таланта
-
Гендиректор "Спартака" рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно
-
"Интер" объявил об уходе Эриксена
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14