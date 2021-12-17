"Реал" заинтересован в двух хорватских талантах

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"Реал" заинтересован в двух хорватских талантахФото: инстаграм Гвардиола/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" ищет варианты для усиления состава молодыми футболистами для укрепления будущего клуба.

Как сообщает журналист-инсайдер Серхио Сантос, королевский клуб следит за 23-летним хорватским хавбеком "Ренна" Ловро Майером.

По информации источника, также испанский гранд держит в поле зрения защитника сборной Хорватии и "РБ Лейпцига" Йошко Гвардиола.

Следующий матч "Реал" проведет в Ла Лиги, где в рамках 18-го тура сыграет с "Кадисом" на своем поле. Начало встречи запланировано на воскресенье на 23:00 (мск).

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