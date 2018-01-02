"Реал" заинтересован в громком обмене игроками с "Челси"

Мадридский "Реал" заинтересован в громком обмене игроками с лондонским "Челси", информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб рассматривает вариант с подписанием следующим летом вингера "аристократов" Эдена Азара. При этом за бельгийца "сливочные" планируют отдать Гарета Бэйла и заплатить 50 миллионов евро.

Напомним, Роналду все еще надеется продлить контракт с "Реалом". | soccernews.ru