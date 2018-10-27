"Реал" заинтересован в колумбийском хавбеке

Хавбек "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Marca, представители "сливочных" уже давно просматривают 25-летнего колумбийца. Отмечается, что "Реал" может выплатить клаусулу игрока, которая составляет 21 миллион евро.

По слухам, "Реалу" для совершения этого трансфера, необходимо выиграть конкуренцию у клубов АПЛ.

В этом сезоне Барриос провел 14 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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