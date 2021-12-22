"Реал" заинтересован в лучшем бомбардире Лиги 1

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"Реал" заинтересован в лучшем бомбардире Лиги 1Фото: инстаграм Дэвида/Автор неизвестен

"Реал Мадрид" заинтересован в канадском нападающем "Лилля" Джонатане Дэвиде, сообщает издание Marca.

По информации источника, королевский клуб планирует усилить команду следующим летом и канадец одна из возможных опций.

Ранее его агент заявил, что это будет его последний сезон в "Лилле". 

Отмечается, что "Реал" может обменять Азара на Дэвида, поскольку французы заинтересованы в возвращении Эдена.

В данный момент форвард является лучшим бомбардиром Лиги 1, забив 11 голов в 18 матчах.

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