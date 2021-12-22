"Реал" заинтересован в лучшем бомбардире Лиги 1

Фото: инстаграм Дэвида/Автор неизвестен

"Реал Мадрид" заинтересован в канадском нападающем "Лилля" Джонатане Дэвиде, сообщает издание Marca.

По информации источника, королевский клуб планирует усилить команду следующим летом и канадец одна из возможных опций.

Ранее его агент заявил, что это будет его последний сезон в "Лилле".

Отмечается, что "Реал" может обменять Азара на Дэвида, поскольку французы заинтересованы в возвращении Эдена.

В данный момент форвард является лучшим бомбардиром Лиги 1, забив 11 голов в 18 матчах.

Также не пропустите: Влаховичем интересуется ряд топ-клубов. Стали известны его запросы по зарплате. | http://soccernews.ru