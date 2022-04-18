"Реал" заинтересован в молодом защитнике "Челси"
Фото: твиттер Джеймса\Автор неизвестен
Мадридский "Реал" ищет варианты для усиления позиции правого защитника, сообщает издание The Mirror.
По информации источника, королевский клуб внимательно следит за английским защитником "Челси" Рисом Джеймсом.
Отмечается, что "Мадрид" серьезно заинтересован в подписании 22-летнего игрока.
Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года. Он является воспитанником "Челси".
В нынешнем сезоне Джеймс сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18