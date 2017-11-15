"Реал" заинтересован в обмене форвардами с "Баварией"

Теги реал мадридроберт левандовскикарим бенземабавария мюнхен

"Реал" заинтересован в обмене форвардами с "Баварией"Мадридский "Реал" заинтересован в обмене форвардами с мюнхенской "Баварией", информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб планирует предложить чемпиону Германии своего нападающего Карима Бензема. В обратном же направлении "сливочные" хотят получить ведущего бомбардира немецкого гранда Роберта Левандовски, который ранее заявлял о своем желании выступать за самый титулованный клуб мира.

Напомним, Альба не верит в переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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