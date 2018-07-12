"Реал" заинтересован в обмене хавбеками с "Баварией"

Мадридский "Реал" заинтересован в обмене игроками с мюнхенской "Баварией", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб нацелился на полузащитника немецкого гранда Тьяго Алькантару. При этом "сливочные" планируют обменять воспитанника каталонской "Барселоны" на своего хавбека Хамеса Родригеса, который уже год как выступает в аренде в стане чемпиона Германии.

Напомним, Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену Роналду. | soccernews.ru