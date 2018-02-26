"Реал" заинтересован в обмене игроками с "Баварией"

Теги реал мадридбавария мюнхенроберт левандовскихамес родригес

"Реал" заинтересован в обмене игроками с "Баварией"Мадридский "Реал" заинтересован в обмене игроками с мюнхенской "Баварией", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб планирует ближайшим летом предпринять попытки подписать форварда чемпионов Германии Роберта Левандовски. При этом в сделку по поляку "сливочные" рассчитывают включить своего полузащитника Хамеса Родригеса, который текущий сезон на правах аренды проводит как раз в стане самого титулованного немецкого клуба.

Напомним, в "Реале" определились с заменой для Модрича. | soccernews.ru

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