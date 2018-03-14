"Реал" заинтересован в обмене игроками с "Баварией"

Теги реал мадридбавария мюнхенроберт левандовскихамес родригес

"Реал" заинтересован в обмене игроками с "Баварией"Мадридский "Реал" заинтересован в обмене игроками с мюнхенской "Баварией", информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб рассматривает вариант с приобретением форварда чемпионов Германии Роберта Левандовски. При этом, чтобы снизить сумму трансфера поляка, "сливочные" рассчитывают включить в сделку по нему своего хавбека Хамеса Родригеса, который в настоящее время находится в аренде как раз в "Баварии".

Напомним, "Реал" может потратить 300 миллионов евро на Левандовски и еще двух игроков. | soccernews.ru

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