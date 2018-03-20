Мадридский "Реал" заинтересован в обмене игроками с "Ливерпулем", информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом королевский клуб намерен предпринять попытки подписать лидера "красных" Мохамеда Салаха, покупка которого оценивается примерно в 180 миллионов евро. При этом "сливочные" рассчитывают снизить сумму трансфера египтянина до 140 миллионов евро за счет включения в сделку по нему своего вингера Лукаса Васкеса, которым интересуются мерсисайдцы.

Напомним, "Реал" интересуется двумя игроками "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru