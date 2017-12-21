Мадридский "Реал" заинтересован в обмене игроками с "Валенсией", информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб заинтересован в подписании 20-летнего форварда "летучих мышей" Рафаэля Мира. При этом включить в сделку по перспективному нападающему "сливочные" будут готовы своего полузащитника Маркоса Льоренте.

Напомним, Перес подвел итог выступлениям "Реала" в 2017-м году. | soccernews.ru