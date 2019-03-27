"Реал" заинтересован в обмене игроками с "Ювентусом"

"Реал" намерен приобрести полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича и в обмен предоставить своего полузащитника Тони Крооса. Об этом информирует Tuttosport.

По данным источника, "Ювентус" готов согласится на обмен в случае большой денежной компенсации.

Трансферная стоимость Пьянича - 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он выступил в 34 встречах, отметившись 4 голами и 4 ассистами.

Рыночная стоимость немца - 80 миллионов евро. В этом сезоне он участвовал в 36 играх, забив 1 мяч и сделав 5 результативных передач.

"Реал" занимает 3 место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 53 балла."Ювентус" является лидером чемпионата Испании, обгоняя ближайшего преследователя на 15 очков.

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