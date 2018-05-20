"Реал" заинтересован в обмене защитниками с "Баварией"
Мадридский "Реал" заинтересован в обмене игроками с мюнхенской "Баварией", информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что королевский клуб желает подписать защитника чемпионов Германии Давида Алабу. При этом в возможную сделку по австрийцу "сливочные" готовы будут включить своего бека Тео Эрнандеса, который не смог оправдать возложенных на него на "Сантьяго Бернабеу" ожиданий.
Напомним, Перес может предложить за Неймара 200 миллионов евро и двух звездных игроков "Реала". | soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Лента новостей
-
Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду
-
Лопырева сделала выбор между Роналду, Месси и Неймаром
-
"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед"
-
"Интер" определился с ценой на Шкриньяра
-
Президент ПСЖ: "Наказание от УЕФА будет для нас неожиданностью"
-
Гризманн изменил решение по своему будущему
-
Представители Бенитеса прокомментировало интерес "Зенита" к своему клиенту
-
Сборная Испании начнет подготовку к Чемпионату Мира в усеченном составе
-
ПСЖ забил больше всех из топ-5 европейских лиг
-
Неймар намерен определиться с будущим после Чемпионата Мира
-
"Спартак" заинтересован в подписании форварда "Шахтера"
-
Агент Неймара контактирует с "Реалом"
-
Шевченко: "Пирло - уникальный игрок с невероятным видением игры"
-
Перес поднял цену на Бэйла
-
Божович дал комментарий слухам о его возможной работе в "Зените" и "Спартаке"
-
Салах озвучил "Реалу" свои требования по зарплате
-
Мане: "Ливерпуль" имеет тренеров и игроков, которые могут обыграть любую команду мира"
-
Смолов: "Должен так сыграть на ЧМ, чтобы еще до его завершения европейские гранды начали делать предложения "Краснодару"
-
Сампаоли назвал итоговую заявку сборной Аргентины на Чемпионат Мира
-
Каниджа: "Месси не имеет характера Марадоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22