"Реал" заинтересован в обмене защитниками с "Баварией"

Теги реал мадридбавария мюнхендавид алабатео эрнандес

"Реал" заинтересован в обмене защитниками с "Баварией"Мадридский "Реал" заинтересован в обмене игроками с мюнхенской "Баварией", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб желает подписать защитника чемпионов Германии Давида Алабу. При этом в возможную сделку по австрийцу "сливочные" готовы будут включить своего бека Тео Эрнандеса, который не смог оправдать возложенных на него на "Сантьяго Бернабеу" ожиданий.

Напомним, Перес может предложить за Неймара 200 миллионов евро и двух звездных игроков "Реала". | soccernews.ru

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