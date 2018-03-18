"Реал" заинтересован в подписании хавбека "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" заинтересован в подписании полузащитника молодежной команды "Манчестер Сити" Фила Фодена.

Как информирует испанская пресса, королевский клуб внимательно следит за прогрессом 17-летнего хавбека "горожан", который в нынешнем сезоне уже успел сыграть восемь матчей за первую команду. В стане "сливочных" видят в перспективном футболисте замену для своего ключевого игрока середины поля Тони Крооса.

Напомним, "Реал" нацелился на ключевого защитника "Барселоны". | soccernews.ru