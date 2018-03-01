"Реал" заинтересован в подписании ключевого хавбека "Ливерпуля"

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"Реал" заинтересован в подписании ключевого хавбека "Ливерпуля"Мадридский "Реал" заинтересован в подписании ключевого полузащитника английского "Ливерпуля" Эмре Джана.

Как информирует Daily Star, королевский клуб рассматривает вариант с подписанием ближайшим летом 24-летнего хавбека "красных", главным претендентом на которого называется туринский "Ювентус". Новому клубу немец достанется совершенно бесплатно, так как срок действия его контракта с мерсисайдцами истекает по окончанию текущего сезона.

Напомним, Куртуа готов променять "Реал" на другой европейский топ-клуб. | soccernews.ru

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