"Реал" заинтересован в подписании ключевого хавбека "Ливерпуля"

Мадридский "Реал" заинтересован в подписании ключевого полузащитника английского "Ливерпуля" Эмре Джана.

Как информирует Daily Star, королевский клуб рассматривает вариант с подписанием ближайшим летом 24-летнего хавбека "красных", главным претендентом на которого называется туринский "Ювентус". Новому клубу немец достанется совершенно бесплатно, так как срок действия его контракта с мерсисайдцами истекает по окончанию текущего сезона.

Напомним, Куртуа готов променять "Реал" на другой европейский топ-клуб. | soccernews.ru