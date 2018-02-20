"Реал" заинтересован в подписании ключевого игрока ПСЖ

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"Реал" заинтересован в подписании ключевого игрока ПСЖМадридский "Реал" заинтересован в подписании ключевого защитника французского ПСЖ Маркиньоса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что предпринять попытки подписать 23-летнего бека парижан королевский клуб планирует уже ближайшим летом. Бразилец стал приоритетным кандидатом для "сливочных" на укрепление центра своей обороны.

В нынешнем сезоне Маркиньос забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за ПСЖ.

Напомним, "Реал" обнародовал официальную информацию по травмам Марсело и Модрича. | soccernews.ru

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