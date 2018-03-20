"Реал" заинтересован в подписании Маркиньоса

Мадридский "Реал" заинтересован в подписании ведущего защитника ПСЖ Маркиньоса, информирует Corriere Dello Sport.

По сведениям издания, с помощью 23-летнего бека парижан королевский клуб намерен наконец решить свои проблемы в центре обороны, образовавшиеся в текущем сезоне. Трансфер бразильца может обойтись "сливочным" примерно в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Маркиньос забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 33 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Реал" следит за полузащитником "Интера". | soccernews.ru