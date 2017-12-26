"Реал" заинтересован в подписании перспективного англичанина

Теги фулхэмрайан сессеньонреал мадридманчестер юнайтедтоттенхэм

"Реал" заинтересован в подписании перспективного англичанинаМадридский "Реал" заинтересован в подписании защитника английского "Фулхэма" Райана Сессеньона, информирует The Guardian.

По сведениям издания, 17-летний бек "дачников", которым также интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", сумел произвести впечатление на королевский клуб своими выступлениями в текущем сезоне в Чемпионшипе. Фаворитом в борьбе за перспективного игрока считаются именно "сливочные".

В нынешнем сезоне Сессеньон забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи в 25 играх за "Фулхэм".

Напомним, Перес готов обсудить с ПСЖ возможный трансфер Неймара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов