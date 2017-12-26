"Реал" заинтересован в подписании перспективного англичанина

Мадридский "Реал" заинтересован в подписании защитника английского "Фулхэма" Райана Сессеньона, информирует The Guardian.

По сведениям издания, 17-летний бек "дачников", которым также интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", сумел произвести впечатление на королевский клуб своими выступлениями в текущем сезоне в Чемпионшипе. Фаворитом в борьбе за перспективного игрока считаются именно "сливочные".

В нынешнем сезоне Сессеньон забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи в 25 играх за "Фулхэм".

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