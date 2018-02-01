"Реал" заинтересован в подписании вингера ПСЖ

Теги реал мадридваленсиягонсалу гедешпсж

"Реал" заинтересован в подписании вингера ПСЖМадридский "Реал" заинтересован в подписании вингера "Валенсии" Гонсалу Гедеша, права на которого принадлежат французскому ПСЖ.

Как информирует испанская пресса, королевский клуб планирует предпринять попытки подписать 21-летнего игрока парижан уже следующим летом. За португальца "сливочные" готовы будут выложить 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гедеш забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 23 матчах за "Валенсию".

Напомним, "Реал" заинтересовался ключевым игроком "Ромы". | soccernews.ru

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