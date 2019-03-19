"Реал" заинтересован в покупке игрока "Ливерпуля" Мане

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"Реал" заинтересован в покупке игрока "Ливерпуля" Мане

"Реал" нацелился на полузащитника "Ливерпуля" Садьо Мане. Об этом сообщает France Football.

По данным источника, испанский клуб хочет купить футболиста в летнее трансферное окно. Стоимость сенегальца - 85 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что в покупке игрока заинтересован главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Француз и мадридский клуб хотели приобрести Мане еще летом 2018 года, однако специалист покинул клуб, а трансфер так и не состоялся.  

В нынешнем сезоне Мане выступал в 29 матчах, отметившись 17 голами и 3 ассистами.

А еще: Варан задумался об уходе из "Реала" | http://soccernews.ru

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