"Реал" заинтересован в покупке игрока "Ливерпуля" Мане

"Реал" нацелился на полузащитника "Ливерпуля" Садьо Мане. Об этом сообщает France Football.

По данным источника, испанский клуб хочет купить футболиста в летнее трансферное окно. Стоимость сенегальца - 85 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что в покупке игрока заинтересован главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Француз и мадридский клуб хотели приобрести Мане еще летом 2018 года, однако специалист покинул клуб, а трансфер так и не состоялся.

В нынешнем сезоне Мане выступал в 29 матчах, отметившись 17 голами и 3 ассистами.

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