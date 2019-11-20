"Реал" заинтересован в покупке воспитанника "Барселоны"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к камерунскому вратарю "Аякса" Андре Онане, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает кандидатуру камерунца в качестве будущего игрока основного состава. Сейчас первым номером "Реала" является бельгиец Тибо Куртуа, который довольно часто подвергается критике.

23-летний Онана является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел за голландский клуб 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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