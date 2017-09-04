"Реал" заинтересован в приобретении хавбека "Баварии"

Теги бавария мюнхенфлорентино пересреал мадридартуро видаль

"Реал" заинтересован в приобретении хавбека "Баварии"Мадридский "Реал" заинтересован в приобретении полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля, информирует испанская пресса.

Сообщается, что видеть в своей команде 30-летнего хавбека желает президент королевского клуба Флорентино Перес. Этим летом босс "сливочных" был вынужден отказаться от идеи покупки чилийца ввиду перенасыщенности средней линии "Реала". Однако Перес продолжает вынашивать планы по подписанию Видаля.

Напомним, Дембеле хотел перейти в "Реал". | soccernews.ru

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