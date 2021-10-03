"Реал" заинтересован в трансфере Тилеманса

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"Реал" заинтересован в трансфере ТилемансаФото: инстаграм Тилеманса/Автор неизвестен

Хавбек сборной Бельгии и "Лестера" Юри Тилеманс заинтересовал одного из испанских грандов, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, мадридский "Реал" всерьез претендует на бельгийского полузащитника. Отмечается, что трансфер 24-летнего игрока может означать возможный уход Каземиро.

В нынешнем сезоне Тилеманс сыграл 10 матчей, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

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