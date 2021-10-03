"Реал" заинтересован в трансфере Тилеманса
Фото: инстаграм Тилеманса/Автор неизвестен
Хавбек сборной Бельгии и "Лестера" Юри Тилеманс заинтересовал одного из испанских грандов, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, мадридский "Реал" всерьез претендует на бельгийского полузащитника. Отмечается, что трансфер 24-летнего игрока может означать возможный уход Каземиро.
В нынешнем сезоне Тилеманс сыграл 10 матчей, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.
Также не пропустите: Клаудиньо признан лучшим игроком сентября в "Зените". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Головин забил гол за "Монако" в чемпионате Франции
-
Сборная России теряет Ионова
-
Глушаков из-за травмы может не сыграть за сборную России
-
"Урал" на выезде обыграл "Уфу" в матче РПЛ
-
"Болонья" разгромила "Лацио" в матче Серии А
-
1
"Ренн" сенсационно обыграл ПСЖ с Месси в матче Лиги 1
-
"Реал" заинтересован в трансфере Тилеманса
-
Тухель рассказал, почему Хаверц и Зиеш остались в запасе на матч с "Саутгемптоном"
-
Индзаги доволен выступлениями "Интера" в Серии А
-
Клопп рассказал, сколько игроков "Ливерпуля" уже вакцинированы от коронавируса
-
Недвед ярко высказался про Мойзе Кина
-
Тренер "Боруссии": "Холанд сказал, что не может даже ходить"
-
1
Саутгейт сравнил Роналду в "Манчестер Юнайтед" с Кантона
-
Широков не считает "Спартак" фаворитом в матче с "Ахматом"
-
Клаудиньо признан лучшим игроком сентября в "Зените"
-
Директор "Фейеноорда": "Трансфер Тиля невозможен"
-
Пиоли высказался по поводу дня рождения Ибрагимовича
-
Сразу три игрока "Реала" получили травмы и пропустят следующий матч
-
Куман потерял поддержку почти всех игроков "Барселоны"
-
Андрей Шевченко может возглавить гранд шотландского футбола
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14