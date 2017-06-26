"Реал" заинтересован в уходе Чичарито из "Байера"

Форвард леверкузенского "Байера" Хавьер Эрнандес может продолжить свою карьеру в "Монако", информирует испанская пресса.

Сообщается, что монегаски рассматривают 29-летнего нападающего в качестве возможной замены своему лучшему бомбардиру Килиану Мбаппе, которым активно интересуются многие европейские гранды, в частности мадридский "Реал". Именно поэтому в стане королевского клуба надеются на то, что их бывший игрок переберется во Францию.

В завершившемся сезоне Эрнандес забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за "Байер".

Напомним, Гути мечтает возглавить "Реал". | soccernews.ru