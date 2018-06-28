"Реал" заинтересован в выкупе "Ривер Плейтом" контракта Кинтеро

Теги портухуан кинтерореал мадридривер плейт

"Реал" заинтересован в выкупе "Ривер Плейтом" контракта КинтероМадридский "Реал" следит за ситуацией с будущим полузащитника "Ривер Плейт" Хуана Кинтеро, права на которого принадлежат "Порту", информирует AS.

Так, королевский клуб заинтересован в том, чтобы аргентинцы воспользовались правом выкупа контракта 25-летнего хавбека у "драконов". В таком случае трансферная стоимость колумбийца, в подписании которого заинтересованы "сливочные", составит порядка 22-х миллионов евро. Если же "Порту" удастся разорвать арендное соглашение Кинтеро с "Ривер Плейт" и вернуть игрока в свои ряды, чемпион Португалии установит цену на него в размере 50-ти миллионов евро.

Напомним, "Реал" заинтересовался еще одним игроком ПСЖ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс 30 63
2 Ривер Плейт 30 56
3 Эстудиантес 30 56
4 Расинг Клуб 30 55
5 Банфилд 30 54
6 Индепендьенте 30 53
7 Сан Лоренцо 30 53
8 Ланус 30 50
9 Ньюэллз Олд Бойз 30 49
10 Дефенса и Хустисия 30 49
11 Колон 30 49
12 Росарио Сентраль 30 44
13 Химнасия Ла-Плата 30 43
14 Годой Крус 30 43
15 Тальерес де Кордоба 30 42
16 Олимпо 30 38
17 Атлетико Рафаэла 30 37
18 Темперлей 30 37
19 Велес Сарсфилд 30 37
20 Патронато Парана 30 34
21 Атлетико Тукуман 30 33
22 Сан-Мартин Сан-Хуан 30 33
23 Унион Санта-Фе 30 32
24 Тигре 30 31
25 Уракан 30 29
26 Сармьенто 30 28
27 Арсенал 30 27
28 Бельграно 30 26
29 Кильмес 30 25
30 Альдосиви 30 25
Полная таблица

топ-5 тегов