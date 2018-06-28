"Реал" заинтересован в выкупе "Ривер Плейтом" контракта Кинтеро

Мадридский "Реал" следит за ситуацией с будущим полузащитника "Ривер Плейт" Хуана Кинтеро, права на которого принадлежат "Порту", информирует AS.

Так, королевский клуб заинтересован в том, чтобы аргентинцы воспользовались правом выкупа контракта 25-летнего хавбека у "драконов". В таком случае трансферная стоимость колумбийца, в подписании которого заинтересованы "сливочные", составит порядка 22-х миллионов евро. Если же "Порту" удастся разорвать арендное соглашение Кинтеро с "Ривер Плейт" и вернуть игрока в свои ряды, чемпион Португалии установит цену на него в размере 50-ти миллионов евро.

Напомним, "Реал" заинтересовался еще одним игроком ПСЖ. | soccernews.ru