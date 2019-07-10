"Реал" заключил новое спонсорское соглашение

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"Реал" заключил новое спонсорское соглашение

Мадридский "Реал" возобновил сотрудничество с телекоммуникационной компанией Telefónica.

Стороны заключили четырёхлетний спонсорский контракт, сумма которого превысит 15 миллионов евро.

Компания будет заниматься техническим обустройством инфраструктуры клуба.

В частности, на домашнем стадионе команды "Сантьяго Бернабеу" будут установлены раздвижная крыша и табло с обзором на 360 градусов.

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