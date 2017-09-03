"Реал" закончил трансферную кампанию с прибылью

Летнее трансферное окно оказалось прибыльным для "Реала", сообщает Marca.

По сведениям издания, мадридский клуб заработал 79,5 миллиона евро и эта сумма для них стала рекордной. Напомним, что "Реал" приобрел Тео Эрнандеса и Дани Себальоса за 46,5 миллиона.

А продали Альваро Морату, Данило, Диего Льоренте, Мариано Диаса и отдали в аренду Хамеса Родригеса на общую сумму в 126 миллионов евро.

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