"Реал" закончил трансферную кампанию с прибылью

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"Реал" закончил трансферную кампанию с прибылью

Летнее трансферное окно оказалось прибыльным для "Реала", сообщает Marca.

По сведениям издания, мадридский клуб заработал 79,5 миллиона евро и эта сумма для них стала рекордной. Напомним, что "Реал" приобрел Тео Эрнандеса и Дани Себальоса за 46,5 миллиона.

А продали Альваро Морату, Данило, Диего Льоренте, Мариано Диаса и отдали в аренду Хамеса Родригеса на общую сумму в 126 миллионов евро.

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Конь

Мне плохо с головой, я наверное дибил

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Зенден

Да это и так понятно, мог бы и не афишировать свой недуг.

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