"Реал" закроет сделку по Холанду при одном условии
Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен
Мадридский "Реал" близок к подписанию нападающего сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.
Как сообщает издание OKDiario, королевский клуб закроет сделку сразу после выполнения одного важного условия.
По информации источника, "Мадрид" потребовал медицинских отчётов по состоянию Холанда. Клуб хочет убедиться, что травмы Эрлинга не несут хронического характера.
Как только "Реал" получит отчёты и убедиться в том, что всё в порядке - сделка будет закрыта.
Также не пропустите: Видаль может перебраться в Бразилию. | http://soccernews.ru
главное
-
Ракицкий может присоединиться к Крыховяку в Греции
-
Хавбек "Рубина" вернулся в "Мидтъюлланд"
-
Симеоне пострадал от фанатов "Манчестер Юнайтед" после вылета их команды из ЛЧ
-
Холанд будет самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ, если перейдет в "Манчестер Сити"
-
"Атлетико" стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
Ферлан Менди пропустит "Класико". Бензема под вопросом
-
Расписание оставшихся туров РПЛ
-
Стало известно, какую сумму нужно будет заплатить за Тчуамени
-
"Реал" закроет сделку по Холанду при одном условии
-
"Манчестер Юнайтед" накажет фанатов, которые бросали предметы в Симеоне
-
Ракицкий может присоединиться к Крыховяку в Греции
-
"Интер" может подписать форварда "Аякса"
-
Легионер "Рубина" перешел в "Юргорден"
-
"Милану" и "Аталанте" предложили услуги форварда "Ливерпуля"
-
Видаль может перебраться в Бразилию
-
Клопп прокомментировал ситуацию с контрактом Салаха
-
Хавбек "Рубина" вернулся в "Мидтъюлланд"
-
Мазрауи отрицает договоренность с "Барселоной"
-
"Рубин" нашел 13 ошибок в работе судей на матче с "Ростовом"
-
Газизов сообщил, что клубы РПЛ не обсуждают переход на формат "весна-осень"
-
1
Гари Невилл прокомментировал вылет "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов
-
Широков отреагировал на уход главы департамента судейства РФС
-
Агент Варга о Семаке: "Он достоин тренировать любую команду в мире"
-
Симеоне пострадал от фанатов "Манчестер Юнайтед" после вылета их команды из ЛЧ
-
Агент Гурцкая выступает против расширения РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20