"Реал" закроет сделку по Холанду при одном условии

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" близок к подписанию нападающего сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.

Как сообщает издание OKDiario, королевский клуб закроет сделку сразу после выполнения одного важного условия.

По информации источника, "Мадрид" потребовал медицинских отчётов по состоянию Холанда. Клуб хочет убедиться, что травмы Эрлинга не несут хронического характера.

Как только "Реал" получит отчёты и убедиться в том, что всё в порядке - сделка будет закрыта.

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