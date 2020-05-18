"Реал" запланировал на 2021 год создание нового атакующего трио

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"Реал" запланировал на 2021 год создание нового атакующего трио

Мадридский "Реал" хочет существенно обновить атакующую линию команды, сообщает AS.

По сведениям издания, летом 2021 года "сливочные" планируют завершить создание нового трио нападающих.

Основными форвардами "бланкос" должны стать Эден Азар, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Стоит отметить, что только бельгиец уже является игроком "Реала", а француз и норвежец выступают за ПСЖ и дортмундскую "Боруссию" соответственно.

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