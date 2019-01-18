"Реал" запланировал на лето грандиозную чистку состава

Теги реал мадридкейлор навасмарселолука модричискогарет бэйл

"Реал" запланировал на лето грандиозную чистку состава

Мадридский "Реал" запланировал на лето 2019 года грандиозную чистку состава, сообщает AS.

По сведениям издания, в ближайшее межсезонье королевский клуб могут покинуть Кейлор НавасХесус ВальехоМарселоЛука Модрич, ИскоГарет Бэйл и Мариано Диас.

В стане "бланкос" полагают, что эти футболисты уже не смогут стабильно играть на топ-уровне, поэтому пришло время искать им замену.

По итогам 19 туров "Реал" занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 33 очка. Кроме того, "сливочные" пробились в 1/4 финала Кубка Испании и 1/8 финала Лиги Чемпионов. В декабре столичная команда выиграла Клубный чемпионат мира.

Не пропустите: У Солари возникли разногласия с руководством "Реала". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ сделал "Зениту" предложение по трансферу ключевого игрока

ПСЖ сделал "Зениту" предложение по трансферу ключевого игрока

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов