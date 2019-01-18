"Реал" запланировал на лето грандиозную чистку состава

Мадридский "Реал" запланировал на лето 2019 года грандиозную чистку состава, сообщает AS.

По сведениям издания, в ближайшее межсезонье королевский клуб могут покинуть Кейлор Навас, Хесус Вальехо, Марсело, Лука Модрич, Иско, Гарет Бэйл и Мариано Диас.

В стане "бланкос" полагают, что эти футболисты уже не смогут стабильно играть на топ-уровне, поэтому пришло время искать им замену.

По итогам 19 туров "Реал" занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 33 очка. Кроме того, "сливочные" пробились в 1/4 финала Кубка Испании и 1/8 финала Лиги Чемпионов. В декабре столичная команда выиграла Клубный чемпионат мира.

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