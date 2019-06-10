"Реал" запретил Азару давать интервью до презентации на "Сантьяго Бернабеу"

Новичок мадридского "Реала" Эден Азар не сможет общаться с прессой в ближайшие дни, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб запретил бельгийцу давать интервью до его официальной презентации на "Сантьяго Бернабеу".

Таким образом, футболист прокомментирует свой трансфер в "Реал" не ранее 13 июня.

Напомним, что "бланкос" объявили о переходе Азара в пятницу вечером. Звёздного игрока купили за 146 миллионов евро с учётом бонусов.

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