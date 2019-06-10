"Реал" запретил Азару давать интервью до презентации на "Сантьяго Бернабеу"

Теги эден азарреал мадрид

"Реал" запретил Азару давать интервью до презентации на "Сантьяго Бернабеу"

Новичок мадридского "Реала" Эден Азар не сможет общаться с прессой в ближайшие дни, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб запретил бельгийцу давать интервью до его официальной презентации на "Сантьяго Бернабеу".

Таким образом, футболист прокомментирует свой трансфер в "Реал" не ранее 13 июня.

Напомним, что "бланкос" объявили о переходе Азара в пятницу вечером. Звёздного игрока купили за 146 миллионов евро с учётом бонусов. 

Не пропустите: Рамос прокомментировал трансфер Азара в "Реал". | http://soccernews.ru
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