"Реал" запретил Зидану общаться с журналистами

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"Реал" запретил Зидану общаться с журналистами

Руководство мадридского "Реала" приняло решение уменьшить общение главного тренера Зинедина Зидана с прессой, сообщает AS.

По сведениям издания, в клубе считают, что французский специалист ведет себя слишком эмоционально на встречах с представителями СМИ. В связи с этим Зидан пропустит пресс-конференцию, которая состоится после сегодняшнего товарищеского матча с "Ромой".

Напомним, что в прошлом сезоне "Реал" под руководством Зидана финишировал на третьем месте в чемпионате Испании.

В новом сезоне королевский клуб стартует в Примере гостевым матчем с "Сельтой". Встреча состоится 17 августа.

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