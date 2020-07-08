"Реал" заработал почти четверть миллиарда евро на продаже своих воспитанников за 4 года

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"Реал" заработал почти четверть миллиарда евро на продаже своих воспитанников за 4 года

Мадридский "Реал" за последние четыре года заработал почти 250 миллионов евро на продаже своих воспитанников, сообщает Marca.

По сведениям издания, самым дорогим трансфером стал переход нападающего Альваро Мораты в "Челси". Английский клуб заплатил за игрока 66 миллионов евро. Второе место занимает недавний переход защитника Ашрафа Хакими в "Интер" (40). На третьем месте трансфер хавбека Маркоса Льоренте в "Атлетико" (30). 

Топ-10 самых дорогих трансферов воспитанников "Реала" выглядит так:

1. Альваро Мората в "Челси" (66 миллионов евро).
2. Ашраф Хакими в "Интер" (40)
3. Маркос Льоренте в "Атлетико" (30).
4. Хесе Родригес в ПСЖ (25)
5. Рауль де Томас в "Бенфику" (20)
6. Омар Маскарель в "Шальке" (10)
7. Мариано Диас в "Лион" (8)
8. Денис Черышев в "Вильярреал" (7)
9. Диего Льоренте в "Реал Сосьедад" (7)
10. Лукас Торрес в "Айнтрахт" (3,5)

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