"Реал" заработал почти четверть миллиарда евро на продаже своих воспитанников за 4 года
Мадридский "Реал" за последние четыре года заработал почти 250 миллионов евро на продаже своих воспитанников, сообщает Marca.
По сведениям издания, самым дорогим трансфером стал переход нападающего Альваро Мораты в "Челси". Английский клуб заплатил за игрока 66 миллионов евро. Второе место занимает недавний переход защитника Ашрафа Хакими в "Интер" (40). На третьем месте трансфер хавбека Маркоса Льоренте в "Атлетико" (30).
Топ-10 самых дорогих трансферов воспитанников "Реала" выглядит так:
1. Альваро Мората в "Челси" (66 миллионов евро).
2. Ашраф Хакими в "Интер" (40)
3. Маркос Льоренте в "Атлетико" (30).
4. Хесе Родригес в ПСЖ (25)
5. Рауль де Томас в "Бенфику" (20)
6. Омар Маскарель в "Шальке" (10)
7. Мариано Диас в "Лион" (8)
8. Денис Черышев в "Вильярреал" (7)
9. Диего Льоренте в "Реал Сосьедад" (7)
10. Лукас Торрес в "Айнтрахт" (3,5)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14