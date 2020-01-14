"Реал" заработал за участие в Суперкубке Испании больше, чем "Барселона", "Атлетико" и "Валенсия" вместе взятые
СМИ узнали размер финансового вознаграждения клубов за участие в розыгрыше Суперкубка Испании сезона 2019/20.
Как сообщает AS, победитель турнира мадридский "Реал" заработал около 12 миллионов евро.
Таким образом, королевскому клубу заплатили больше, чем всем остальным участникам вместе взятым.
Действующий чемпион Испании "Барселона", вылетевшая в полуфинале Суперкубка, получила 6 миллионов, финалист турнира "Атлетико" - 4 миллиона, обладатель Кубка страны "Валенсия" - 1,7 миллиона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11