"Реал" заработал за участие в Суперкубке Испании больше, чем "Барселона", "Атлетико" и "Валенсия" вместе взятые

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"Реал" выиграл Суперкубок благодаря красной карточки своего футболиста! Рассказываем, почему победа над "Атлетико" была логичной!

СМИ узнали размер финансового вознаграждения клубов за участие в розыгрыше Суперкубка Испании сезона 2019/20.

Как сообщает AS, победитель турнира мадридский "Реал" заработал около 12 миллионов евро.

Таким образом, королевскому клубу заплатили больше, чем всем остальным участникам вместе взятым.

Действующий чемпион Испании "Барселона", вылетевшая в полуфинале Суперкубка, получила 6 миллионов, финалист турнира "Атлетико" - 4 миллиона, обладатель Кубка страны "Валенсия" - 1,7 миллиона.

Не пропустите: "Реал" выиграл Суперкубок благодаря красной карточки своего футболиста! Рассказываем, почему победа над "Атлетико" была логичной! | http://soccernews.ru
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