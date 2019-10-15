"Реал" защитил базу клуба от дронов

3 Теги реал мадрид

"Реал" защитил базу клуба от дронов

"Реал" провел мероприятия по защите тренировочной базы клуба "Вальдебебас" от дронов.

Как сообщает Marca, мадридский клуб усилил меры безопасности, чтобы обезопасить футболистов и тренеров от дронов.

Отмечается, что клуб пошел на этот шаг для избежания опасных происшествий. Ранее дома нескольких футболистов команды были ограблены.

После 8 туров "Реал" возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая "Барселону" на два очка.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Закупились стингерами?

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Карлыч69
Карлыч69

С-400, потому что пиндосовские пукалки только пукают

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А ты был посредником в этих оружейных схемах ? ))))

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