"Реал" защитил базу клуба от дронов

"Реал" провел мероприятия по защите тренировочной базы клуба "Вальдебебас" от дронов.

Как сообщает Marca, мадридский клуб усилил меры безопасности, чтобы обезопасить футболистов и тренеров от дронов.

Отмечается, что клуб пошел на этот шаг для избежания опасных происшествий. Ранее дома нескольких футболистов команды были ограблены.

После 8 туров "Реал" возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая "Барселону" на два очка.

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