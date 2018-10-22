"Реал" заверил Конте, что он является основным кандидатом на замену Лопетеги

2 Теги реал мадридантонио контехулен лопетеги

"Реал" заверил Конте, что он является основным кандидатом на замену ЛопетегиМадридский "Реал" продолжает контактировать с известным итальянским тренером Антонио Конте, информирует AS.

Так, по сведениям издания, вчера состоялся новый раунд переговоров между королевским клубом и 49-летним специалистом. По их итогам стало известно, что "сливочные" заверили бывшего рулевого лондонского "Челси" в том, что он продолжает оставаться главным претендентом на замену их наставнику Хулену Лопетеги.

В настоящее время Конте имеет статус безработного, однако "аристократы" до сих пор не разорвали с ним контракт.

Напомним,  "Реал" рассматривает вариант с подписанием Ибрагимовича. | soccernews.ru

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