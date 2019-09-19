"Реал" завершил матч против ПСЖ без единого удара в створ. Последний раз такое было в Лиге Чемпионов сезона-2003/04

В 1-м туре групповой стадии Лиги Чемпионов "Реал" крупно проиграл ПСЖ (0:3).

Как сообщает Opta, мадридский клуб ни разу за игру не ударил в створ ворот соперника. Последний раз такое было в ЛЧ сезона-2003/04.

Напомним, что в Примере "Реал" имеет 8 очков и находится на третьем месте.

В другом матче группы "Брюгге" сыграл вничью с "Галатасараем" (0:0).

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