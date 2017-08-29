"Реал" завершил трансферную кампанию
Мадридский "Реал" завершил трансферную кампанию и не будет покупать новых игроков этим летом.
Как сообщает Marca, такое решение принял тренерский штаб "сливочных" во главе с Зинедином Зиданом.
Напомним, что "Реал" в текущее трансферное окно подписал только двух футболистов - защитника Тео Эрнандеса и хавбека Дани Себальоса.
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