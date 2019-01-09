Мадридский "Реал" завершил зимнюю трансферную кампанию, сообщает Cadena Cope.

По информации источника, руководство королевского клуба решило ограничиться покупкой у "Манчестер Сити" полузащитника Браима Диаса за 17,3 миллионов евро.

Отметим, что по итогам 18 туров "Реал" занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на 10 очков.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов "сливочные" сыграют с амстердамским "Аяксом".

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