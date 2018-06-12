"Реал" завершит первый летний трансфер в ближайшие дни

Вингер "Сантоса" Родриго Гоэс близок к переходу в "Реал", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, королевский клуб оформит трансфер футболиста в ближайшие несколько дней. "Реал" заплатит за молодого игрока 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне 17-летний Родриго провел за "Сантос" 15 матчей и забил 6 голов.

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