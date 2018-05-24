"Реал" заявился на финал Лиги Чемпионов

Наставник "Реала" Зинедин Зидан определился с заявкой на финал Лиги Чемпионов.

Заявка выглядит следующим образом: Навас, Касилья, Лука Зидан, Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Тео, Хакими, Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос, Роналду, Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Майораль.

Финальный матч ЛЧ между "Реалом" и "Ливерпулем" пройдет 26 мая в Киеве.

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