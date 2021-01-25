"Реал" жалеет о продаже Регилона в "Тоттенхэм"

Мадридский "Реал" хочет вернуть из "Тоттенхэма" своего воспитанника Серхио Регилона, сообщает Sport.es.

По информации источника, в королевском клубе считают продажу левого защитника ошибкой, сожалея об этом трансфере.

Ближайшим летом "сливочные" могут выкупить испанского фулбека за фиксированную сумму - 45 миллионов евро.

В сентябре "Тоттенхэм" купил Регилона за 30 миллионов. В его активе 5 ассистов в 20 матчах.

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