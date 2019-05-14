"Реал" ждет от Неймара действий для перехода в клуб

Мадридский "Реал" по-прежнему проявляет интерес к бразильскому нападающему ПСЖ Неймару, сообщает AS.

По сведениям издания, "Реал" ждет, когда футболист изъявит желание перейти в королевский клуб. После этого мадридцы начнут переговоры по его трансферу.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать 27-летнего Неймара за 350 миллионов евро и в придачу полузащитника Хамеса Родригеса.

Контракт бразильца с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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